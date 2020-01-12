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Кулижников победил на дистанции 1000 м на ЧЕ с рекордом катка
Браво, Павел!
Россиянин Павел Кулижников завоевал золотую медаль на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы по конькобежному спорту.
Кулижников преодолел дистанцию за 1 минуту 7.09 секунды, установив рекорд катка. Второе место занял Томас Крол (+0.72) из Нидерландов, третьим стал его соотечественник Кай Вербей (+1.28). Россиянин Виктор Муштаков занял четвертое место (+1.72), Артем Арефьев – девятое (+2.15).
- В активе российской команды на чемпионате Европы 16 медалей – пять золотых, шесть серебряных и пять бронзовых. В неофициальном медальном зачете сборная России идет на втором месте после команды Нидерландов (7-4-2).
- Для Кулижникова эта золотая медаль стала третьей на турнире, ранее он победил на дистанции 500 м, а также в командном спринте.
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