Российская конькобежка пожаловалась, что медиа тиражируют ее фото в купальнике без разрешения

Российская конькобежка Анна Чернова, которая на начало развития пандемии коронавируса находилась на Бали, вернулась в Россию. Она пожаловалась на хейт и публикацию пляжных фотографий без разрешения.

«Мы же были около океана на солнышке, а люди сидят дома. Но преподносить информацию так, что мы жалуемся, просим помощи – это неправильно. Помню, мы поговорили в эфире с подругой, я не успела чай попить после этого, а некий журналист из непонятного издания надергал фраз, как будто мы ноем. Хотя ничего подобного не было.

Понимаю, людям надо что-то обсуждать. Наши фотографии в купальниках на океане тиражировались без разрешения. Но я уже проходила хейт после Сочи, когда мне написали, мол девятая из 16 – это ни о чем. Так что теперь уже просто не обращала внимания. Зато было много слов поддержки, предложений помощи. Спасибо за это», – цитирует 27-летнюю Чернову «Спорт-Экспресс».

Чернова и еще одна российская конькобежка Елена Сохрякова выкладывали фотографии в открытых инстаграм-аккаунтах.

Девушки проводили на Бали отпуск после окончания соревновательного сезона.

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