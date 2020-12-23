РУСАДА временно отстранило российского конькобежца Михаила Казелина от соревнований из-за положительной допинг-пробы. Спортсмен объяснил наличие в организме запрещенных веществ загрязненной биологически активной добавкой.

«В данный момент я временно отстранен РУСАДА на основании неблагоприятного результата анализа пробы, которую они взяли у меня в начале октября. Конечно, эта новость была шоком, однако сейчас я уже знаю, откуда в моем организме появилась запрещенная субстанция – проверка спортивного питания, которое я принимал незадолго до сдачи пробы, подтвердила, что оно загрязнено допингом.

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Сейчас мы проводим дополнительные исследования с целью собрать как можно больше доказательств того, что я стал жертвой недобросовестного производителя спортпита. Называть бренд и продукт, где все нашли, я пока не могу, нужно сначала завершить сбор доказательств.

В данный момент я не могу нормально тренироваться, половина сезона уже прошла и сложно прогнозировать, когда в этой истории будет поставлена финальная точка, потому что все эти проверки спортпита – дело небыстрое. Одно могу сказать совершенно искренне: я никогда сознательно не принимал ничего запрещенного, так что совесть моя перед всеми – соперниками, друзьями и, конечно, моей семьей – чиста», – написал 24-летний Казелин ВКонтакте.

Казелин – чемпион России и медалист турнира в спринтерском многоборье. Михаил – участник чемпионата мира.

РУСАДА лишено статуса соответствия после вердикта CAS о двухлетнем бане русского спорта.

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