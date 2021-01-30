Российский конькобежец Павел Кулижников был сильнейшим на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в голландском Херенвене.

Кулижников пробежал дистанцию за 34,475 секунды. Вторым финищировал канадец Лоран Дебрё (34,520). Третье место поделили представитель сборной Нидерландов Дай Дай Нтаб (34,588) и россиянин Артем Арефьев, который показал такое же время.