Российский конькобежец Павел Кулижников был сильнейшим на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в голландском Херенвене.
Кулижников пробежал дистанцию за 34,475 секунды. Вторым финищировал канадец Лоран Дебрё (34,520). Третье место поделили представитель сборной Нидерландов Дай Дай Нтаб (34,588) и россиянин Артем Арефьев, который показал такое же время.
Солт-Лейк-Сити
Кулижников побил свой же мировой рекорд на дистанции 500 м
- Кулижников – пятикратный победитель чемпионатов мира в отдельных дистанциях. Также он трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье и пятикратный чемпион Европы.
- Кулижникову принадлежит мировой рекорд на дистанции 1000 метров. Его результат – 1:05,69, россиянин стал первым человеком, выбежавшим из 1 минуты 6 секунд.
- Из-за пандемии коронавируса программа Кубка мира-2020/21 насчитывает только два этапа в Херенвене.
Чемпионат мира в спринтерских классификациях
Кулижников стал первым русским конькобежцем, выигравшим ЧМ по спринтерскому многоборью 3 раза
Tomaszów Mazowiecki
Конькобежец Кулижников выиграл третье золото на этапе Кубка мира