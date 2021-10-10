Погиб призер юниорского чемпионата мира Руслан Захаров.
«В результате трагического инцидента ушел из жизни призер юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России Руслан Захаров. Ему было 23 года. Союз конькобежцев России выражает глубокие соболезнования семье, друзьям, близким Руслана», – сообщает Союз конькобежцев России на странице ВКонтакте.
- Подробности инцидента не раскрываются.
- Захаров – бронзовый призер юниорского ЧМ-2017. На молодежном Кубке мира-2017/18 он выиграл общий зачет на 500 и 1000 метрах.
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Россия выиграла 3 медали на ЧМ-2021 и стала 4-й в общем зачете
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Кулижников взял серебро ЧМ, Голубева – бронзу
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Награждение Голиковой под музыку Чайковского. Очень мощно!