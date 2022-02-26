Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что национальная команда не примет участия в чемпионате мира по конькобежному спорту в многоборье. Соревнования запланированы в норвежском Хамаре с 3 по 6 марта.

«Решение принято в связи с закрытым воздушным пространством, отменой рейсов», – сказал Кравцов и отметил, что пока нет речи о неучастии в финале Кубка мира, который пройдет в голландском Херенвене с 12 по 13 марта.

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