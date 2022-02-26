Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что национальная команда не примет участия в чемпионате мира по конькобежному спорту в многоборье. Соревнования запланированы в норвежском Хамаре с 3 по 6 марта.
«Решение принято в связи с закрытым воздушным пространством, отменой рейсов», – сказал Кравцов и отметил, что пока нет речи о неучастии в финале Кубка мира, который пройдет в голландском Херенвене с 12 по 13 марта.
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Ранее стало известно, что сборная Польши по футболу отказалась играть с Россией стыковой матч за право попасть на ЧМ-2022.
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Источник: «Матч ТВ».
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