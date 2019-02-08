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10 фото конькобежки из Голландии, которая хороша и в спортивном, и без

10 фото конькобежки из Голландии, которая хороша и в спортивном, и без
Eurosport

44 мин. назадОбновлено 27 мин. назад

Как же горяча Ютта Лердам!

20-летняя Ютта Лердам – голландская конькобежка, которая только что взяла золото чемпионата мира в командном спринте на отдельных дистанциях. Ютта стала лучшей в компании других девушек-голландок – Янины Смит, Летиции де Йонг и Саннике де Нелинг.

Ниже – 10 доказательств того, что обворожительная Ютта растопит любой (даже самый крепкий) лед. Сердечко конькобежца Куна Вервея она уже растопила.

  • Чемпионат мира на отдельных дистанциях стартовал 7 февраля и продлится до 10 числа.

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