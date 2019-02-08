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Мужская сборная России взяла бронзу ЧМ в гонке преследования

Мужская сборная России взяла бронзу ЧМ в гонке преследования
Eurosport

41 мин. назадОбновлено 39 мин. назад

Золото – у Голландии, серебро – у Норвегии.

Мужская сборная России (Сергей Трофимов, Данила Семериков и Александр Румянцев) по конькобежному спорту заняла третье место на чемпионате мира в Германии в командной гонке преследования.

Спортсмены показали время 3,41.31. Золото досталось сборной Голландии – 3:38.43. Второе место на пьедестале заняли норвежцы с результатом 3,40.80.

  • Данила Семериков – чемпион России 2017 года, Румянцев – чемпион России-2011 и 2013.
  • Чемпионат мира в Германии завершится 10 февраля.

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