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Руслан Мурашов взял золото на 500 метрах на ЧМ в Германии, Виктор Муштаков – бронзу

Мурашов взял золото на 500 метрах на ЧМ в Германии, Муштаков – бронзу
Eurosport

1 час назад

Серебро досталось спортсмену из Норвегии.

Конькобежец Руслан Мурашов взял золото на дистанции 500 метров на чемпионате мира в немецкой Инцелле. Еще один представитель России Виктор Муштаков – бронзу.

Мурашов показал результат 34,225 секунды. Ховард Холмефьорд Лоренцен, занявший второе место, – 34,356 секунд. Замкнул тройку лидеров Муштаков, его время – 34,432. Павел Кулижников, который в декабре 2018-го завоевал золото на дистанции 500 метро на этапе КМ, показал седьмой результат (34,534).

  • В командной гонке преследования мужская и женская сборные России взяли по бронзе.
  • ЧМ завершится 10 февраля.
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