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Наталья Воронина взяла бронзу ЧМ на 5000 метрах
Третья медаль турнира у 24-летней спортсменки.
Наталья Воронина стала бронзовым призером чемпионата мира на отдельных дистанциях на дистанции 5000 метров.
Российская конькобежка уступила 5,53 секунды взявшей золото чешке Мартине Сабликовой (6 минут 44,854 секунды). Серебро завоевала Эсме Виссер (+1,28).
Соотечественница Ворониной Елена Сохрякова стала восьмой (+19,74).
- ЧМ-2019 в немецком Инцелле завершится 10 февраля.
- Россия завоевала 8 (1-0-7) медалей. У Ворониной три бронзы: 5000 м, 3000 м и командная гонка.
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