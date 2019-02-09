Денис Юсков финишировал пятым на ЧМ на дистанции 1000 м, Павел Кулижников и Виктор Муштаков следом

Голландец Кай Вербей завоевал золото на дистанции 1000 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях, который проходит в немецком Инцелле.

Победитель финишировал с результатом 1 минута 7,399 секунды. Второе и третье места заняли его соотечественники Томас Крол (+0,27 секунды) и Кьелд Нёйс (+0,41).

Лучшим из россиян стал Денис Юсков (+0,70), финишировавший пятым.

Павел Кулижников (+0,73) – шестой, Виктор Муштаков (+0,98) – седьмой.

10 фото конькобежки из Голландии, которая хороша и в спортивном, и без

Подписывайся на нас в инстаграме и смотри яркие фото