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Денис Юсков финишировал пятым на ЧМ на дистанции 1000 м, Павел Кулижников и Виктор Муштаков следом

Юсков финишировал пятым на ЧМ на дистанции 1000 м, Кулижников и Муштаков следом
Eurosport

1 час назад

Весь пьедестал оккупировали голландцы – Вербей, Крол и Нёйс.

Голландец Кай Вербей завоевал золото на дистанции 1000 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях, который проходит в немецком Инцелле.

Победитель финишировал с результатом 1 минута 7,399 секунды. Второе и третье места заняли его соотечественники Томас Крол (+0,27 секунды) и Кьелд Нёйс (+0,41).

  • Лучшим из россиян стал Денис Юсков (+0,70), финишировавший пятым.
  • Павел Кулижников (+0,73) – шестой, Виктор Муштаков (+0,98) – седьмой.

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