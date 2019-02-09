Данила Семериков опередил Патрика Бекерта на 0,002 секунды и взял бронзу на дистанции 10 км

Российский конькобежец Данила Семериков завоевал бронзовую медаль на 10000 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях, который проходит в немецком Инцелле.

Семериков пробежал дистанцию за 12 минут 57,400 секунды. Данила опередил ставшего четвертым немца Патрика Бекерта на 0,002 секунды – это определил фотофиниш.

Золото чемпионата мира завоевал голландец Йоррит Бергсма с результатом 12 минут 52,928 секунды. Второе место занял еще один голландец Патрик Руст (12.53,343).

Другой представитель России – Александр Румянцев – показал пятый результат (12.57,929).

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