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Данила Семериков опередил Патрика Бекерта на 0,002 секунды и взял бронзу на дистанции 10 км

Семериков опередил Бекерта на 0,002 секунды и взял бронзу ЧМ на 10 км
Eurosport

1 час назад

За такие финиши мы и любим конькобежный спорт.

Российский конькобежец Данила Семериков завоевал бронзовую медаль на 10000 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях, который проходит в немецком Инцелле.

Семериков пробежал дистанцию за 12 минут 57,400 секунды. Данила опередил ставшего четвертым немца Патрика Бекерта на 0,002 секунды – это определил фотофиниш.

Золото чемпионата мира завоевал голландец Йоррит Бергсма с результатом 12 минут 52,928 секунды. Второе место занял еще один голландец Патрик Руст (12.53,343).

  • Другой представитель России – Александр Румянцев – показал пятый результат (12.57,929).

Юсков финишировал пятым на ЧМ на дистанции 1000 м, Кулижников и Муштаков следом

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