Денис Юсков взял бронзу на дистанции 1500 метров

На чемпионате мира на отдельных дистанциях в Германии прошли соревнования на 1500 метров.

У мужчин победу одержал голландец Томас Крол с результатом 1 минута 42,582 секунды. Серебро у норвежца Сверре Лунде Педерсена (+0,57), а Денис Юсков принес России бронзу (+0,62). Сергей Трофимов (+3,30) занял 13-е место, Сергей Грязцов (+3,96) – 16-е.

В женских соревнованиях первенствовала Ирен Вюст из Голландии (1.52,814), которая опередила японку Михо Такаги (+0,50) и американку Бриттани Боу (+0,55). Екатерина Шихова осталась с деревянной медалью (+0,60), Евгения Лаленкова– седьмая (+2,13), Елизавета Казелина – девятая (+3,29).

Турнир завершится в воскресенье масс-стартами.

У России 1 золото и 8 бронзовых медалей.

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