Елизавета Казелина принесла России десятую бронзу на ЧМ-2019

Елизавета Казелина стала третьей в масс-старте на чемпионате мира на отдельных дистанциях. Российская конькобежка набрала 20 очков уступила ставшей чемпионкой Ирене Схаутен из Голландии (60) и Ивани Блондан из Канады (40).

В мужском масс-старте первенствовал Йозеф Мантина (США) с 60 очками, серебро и бронза у корейцев Чхонхо Ума (21) и Чжанвон Чуна (20) соответственно. Даниил Семериков стал седьмым.

Россия завершила чемпионат мира на шестом месте в медальном зачете – 1 золото и 10 бронзовых медалей.

Лучшими были конькобежцы Голландии – 16 (8-6-2) медалей.

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