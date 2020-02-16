Россиянка Наталья Воронина выиграла золотую медаль в забеге на 5000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Соревнования проходят в Солт-Лейк-Сити, США.

Воронина показала результат 6 минут 39,021 секунды, это новый мировой рекорд. Второе место заняла чешка Мартина Сабликова, преодолевшая дистанцию за 6 минут 41,164 секунды. До старта Ворониной именно этот результат являлся мировым рекордом. Третье место у представительницы Нидерландов Эсме Виссер (+7,66).

Россиянка Елена Сохрякова показала десятый результат, установив новый личный рекорд (6.59,582).

Ранее Воронина семь раз завоевывала бронзовую награду чемпионата мира, в 2018 году россиянка стала бронзовым призером Олимпийских игр на дистанции 5000 м.

Также в активе 25-летней Ворониной три серебряных и одна бронзовая медали чемпионата Европы.

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