Getty Images
Воронина победила на ЧМ по конькобежному спорту с мировым рекордом
Наталья побила достижение Мартины Сабликовой, которое та установила перед ее стартом.
Россиянка Наталья Воронина выиграла золотую медаль в забеге на 5000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Соревнования проходят в Солт-Лейк-Сити, США.
Воронина показала результат 6 минут 39,021 секунды, это новый мировой рекорд. Второе место заняла чешка Мартина Сабликова, преодолевшая дистанцию за 6 минут 41,164 секунды. До старта Ворониной именно этот результат являлся мировым рекордом. Третье место у представительницы Нидерландов Эсме Виссер (+7,66).
Россиянка Елена Сохрякова показала десятый результат, установив новый личный рекорд (6.59,582).
- Ранее Воронина семь раз завоевывала бронзовую награду чемпионата мира, в 2018 году россиянка стала бронзовым призером Олимпийских игр на дистанции 5000 м.
- Также в активе 25-летней Ворониной три серебряных и одна бронзовая медали чемпионата Европы.
Кулижников победил на дистанции 1000 м на ЧЕ с рекордом катка