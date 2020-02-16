Русский конькобежец Павел Кулижников стал чемпионом мира-2020 на дистанции 1000 метров.

На первенстве планеты по отдельным дисциплинам в американском Солт-Лейк-Сити 25-летний спортсмен показал время 1:05.69 минуты и установил мировой рекорд.

Кулижников более чем на секунду опередил прежнего обладателя достижения Кьелда Нёйса. Голландец пробежал километровую дистанцию за 1:06.73 минуты и взял серебряную медаль. Бронза – у канадца Лорана Дюбрея (+1.07).

Еще двое конькобежцев сборной России попали в верхнюю половину протокола. Руслан Мурашов финишировал с восьмым временем (1:07.13), Виктор Муштаков занял 11-е место (1:07.34).

Для Павла это вторая золотая награда на ЧМ-2020. Ранее он победил на дистанции 500 метров.

В 2016 году Кулижников также выиграл 500 и 1000 м на чемпионате мира в отдельных дисциплинах в Коломне и стал первым конькобежцем, который брал золото на обеих дистанциях. С двумя победами в Солт-Лейк-Сити он – первый, кому подобное удалось дважды.

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