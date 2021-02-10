В честь российских конькобежцев и шорт-трекистов на чемпионатах мира вместо национального гимна будет звучать музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского. Свести музыку помог трехкратный чемпион мира Денис Юсков.

«ISU сообщил нам, что мы можем выбрать музыкальную тему сами на согласование, – цитирует «Р-Спорт» исполнительного директора Союза конькобежцев России Варвару Барышеву. – Мы обсудили разные идеи относительно той музыки, которая могла бы звучать на награждении наших спортсменов. Проконсультировались с командой.

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Решили выбрать музыкальную тему из первого концерта Петра Ильича Чайковского, и ISU нам ее согласовал. Она будет звучать на награждении наших спортсменов на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку. Нам хотелось, чтобы музыка была торжественной, узнаваемой во всем мире и при этом отсылала к богатейшему культурному наследию нашей страны».

Трехкратный чемпион мира Денис Юсков лично сделал необходимую нарезку. «У меня много хобби. Например, я занимаюсь музыкой. Тут возникла потребность в моей помощи, когда делали короткую версию для гимна. Нужно было уместить все в одну минуту. Мои руки даже недостойны касаться этого величайшего произведения, я считаю, но вот сделал версию – внес вклад в командную работу на чемпионате мира, можно сказать. Если серьезно, выбор музыки потрясающий. Слушали дома, сошлись во мнении, что это очень достойный выбор», – заявил 31-летний конькобежец.

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