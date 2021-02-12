Опубликовано 12/02/2021 в 16:59 | Обновлено 12/02/2021 в 17:10

Российская конькобежка Ангелина Голикова завоевала золотую медаль на дистанции 500 метров на чемпионате мира, который проходит в нидерландском Херенвене.

Голикова победила с результатом 37,141 секунды. Второй финишировала нидерландка Фемке Кок (+0,14 секунды), бронзу завоевала россиянка Ольга Фаткулина (+0,31). Другая представительница России Дарья Качанова (+0,75) стала шестой.

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Павел Кулижников стал серебряным призером в соревнованиях на дистанции 500 метров у мужчин. Победил канадец Лоран Дюбрей с результатом 34,398 секунды, Кулижников уступил ему 0,14 секунды, третьим стал голландец Дай Дай Нтаб (+0,23). Еще один россиянин Артем Арефьев показал седьмой результат (+0,41), Руслан Мурашов стал 11-м (+0,59).

Женская сборная России выиграла бронзу в командной гонке. Победу одержала команда Нидерландов, показавшая время 2 минуты 55,795 секунды, россиянки Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина уступили 3,56 секунды и стали третьими. Серебро у сборной Канады (+0,17 секунды).

Сборная России в связи с решением CAS выступает на турнире в Нидерландах под названием Russian Skating Union и флагом Союза конькобежцев России.

В случае победы российских конькобежцев будет звучать тема из 1-го концерта Петра Чайковского.

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