Российские спортсмены лишены права выступать на крупных международных соревнованиях под национальным флагом и слушать гимн страны в случае побед. Первой не под триколором победила конькобежка Ангелина Голикова.
Голикова выиграла чемпионат мира на дистанции 500 метров с результатом 37,141 секунды. На церемонии награждения в ее честь звучала тема концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского. Эту мелодию выбрали в Союзе конькобежцев России, а ISU утвердил решение. Получилось очень даже мощно!
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Голикова выиграла золото ЧМ, Кулижников – серебро
- Бронза досталась Ольге Фаткулиной, также женская команда России взяла бронзу в командной гонке.
- Серебро на мужской 500-метровке взял Павел Кулижников.
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Юсков нарезал концерт Чайковского для награждений на ЧМ
Коньки
Кулижников победил на дистанции 500 метров