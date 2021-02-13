Российские спортсмены лишены права выступать на крупных международных соревнованиях под национальным флагом и слушать гимн страны в случае побед. Первой не под триколором победила конькобежка Ангелина Голикова.

Голикова выиграла чемпионат мира на дистанции 500 метров с результатом 37,141 секунды. На церемонии награждения в ее честь звучала тема концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского. Эту мелодию выбрали в Союзе конькобежцев России, а ISU утвердил решение. Получилось очень даже мощно!