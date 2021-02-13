Россиянин Павел Кулижников завоевал серебро на 1000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Победил Кай Вербей из Нидерландов с результатом 1 минута 8,052 секунды – Кулижников уступил ему 0,26 секунды. Третьим финишировал канадец Лоран Дюбрёй (+0,51). Виктор Муштаков стал шестым, Артем Арефьев – 18-м.
Елизавета Голубева завоевала бронзовую медаль на дистанции 1000 метров, а победу одержала американка Бриттани Боу с результатом 1 минута 14,128 секунды. Второе место заняла нидерландка Ютта Лердам (отставание – 0,54 секунды). Ольга Фаткулина стала четвертой (+0,91), Ангелина Голикова – шестой (+1,22).
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Награждение Голиковой под музыку Чайковского. Очень мощно!
- Кулижников завоевал на турнире два серебра – на 500 и 1000 м.
- Сборная России в связи с решением CAS выступает на турнире в Нидерландах под названием Russian Skating Union и флагом Союза конькобежцев России.
- В случае победы российских конькобежцев будет звучать тема из 1-го концерта Петра Чайковского.
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
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Чемпионат мира на отдельных дистанциях
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