Россиянин Павел Кулижников завоевал серебро на 1000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Победил Кай Вербей из Нидерландов с результатом 1 минута 8,052 секунды – Кулижников уступил ему 0,26 секунды. Третьим финишировал канадец Лоран Дюбрёй (+0,51). Виктор Муштаков стал шестым, Артем Арефьев – 18-м.