Сборная России по конькобежному спорту выиграла три медали в последний день чемпионата мира-2021 на отдельных дистанциях.
Евгения Лаленкова взяла бронзу на 1500 метров. Она показала результат 1:55.099 и уступила 0,48 секунды норвежке Рагне Виклунд. Серебро – у американки Бриттани Боу.
На дистанции в 5000 метров Наталья Воронина заняла второе место. Она проиграла голландке Ирен Схаутен 2,46 секунды. Бронзовую награду получила еще одна голландская конькобежка Карлийн Ахтереекте (+3,68 секунды).
У Александра Румянцева – третье место и бронза на 10 тысячах метров. Он финишировал с результатом 12:54.746 и установил новый рекорд России. Победителем на этой дистанции стал представитель Швеции Нильс ван дер Пул. Он установил мировое достижение, теперь новое лучшее время планеты – 12:32.952. Серебряная награда – у голландца Йоррита Бергсмы, который уступил Ван дер Пулу 12,91 секунды.
- Россия (вернее, команда Союза конькобежцев России из-за санкций ВАДА) заняла четвертое место в неофициальном командном зачете ЧМ-2021. У русских спортсменов 11 медалей – одна золотая, три серебряные и семь бронзовых.
- По общему числу наград Россия заняла вторую позицию после хозяев из Голландии, у которых 18 медалей (семь золотых).