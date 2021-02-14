Сборная России по конькобежному спорту выиграла три медали в последний день чемпионата мира-2021 на отдельных дистанциях.

У Александра Румянцева – третье место и бронза на 10 тысячах метров. Он финишировал с результатом 12:54.746 и установил новый рекорд России. Победителем на этой дистанции стал представитель Швеции Нильс ван дер Пул. Он установил мировое достижение, теперь новое лучшее время планеты – 12:32.952. Серебряная награда – у голландца Йоррита Бергсмы, который уступил Ван дер Пулу 12,91 секунды.