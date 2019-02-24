Imago
Павел Кулижников стал первым русским конькобежцем, выигравшим ЧМ по спринтерскому многоборью 3 раза
Уникальное достижение.
Русский конькобежец Павел Кулижников выиграл чемпионат мира по спринтерскому многоборью в голландском Херенвене.
Павел выиграл одну гонку из четырех, в еще одной стал вторым, еще две закончил на третьем месте.
1. Павел Кулижников (Россия) – 137,390
2. Тацуя Синхама (Япония) – 137,805
3. Кьелд Нюйс (Голландия) – 137,860
- Кулижников стал пятым конькобежцем в истории, который трижды победил на чемпионате мира по спринтерскому многоборью, и первым среди русских спортсменов.
- Виталий Муштаков занял итоговое девятое место, Руслан Мурашов – десятое.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте