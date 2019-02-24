Павел Кулижников стал первым русским конькобежцем, выигравшим ЧМ по спринтерскому многоборью 3 раза

Русский конькобежец Павел Кулижников выиграл чемпионат мира по спринтерскому многоборью в голландском Херенвене.

Павел выиграл одну гонку из четырех, в еще одной стал вторым, еще две закончил на третьем месте.

1. Павел Кулижников (Россия) – 137,390

2. Тацуя Синхама (Япония) – 137,805

3. Кьелд Нюйс (Голландия) – 137,860

Кулижников стал пятым конькобежцем в истории, который трижды победил на чемпионате мира по спринтерскому многоборью, и первым среди русских спортсменов.

Виталий Муштаков занял итоговое девятое место, Руслан Мурашов – десятое.

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