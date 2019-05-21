Победительницам турнира по сквошу подарили вибраторы и отшелушиватели для ног

Организаторы женского турнира по сквошу Asturias Squash Championship 2019 наградили девушек, занявших места с 1-го по 4-е, секс-игрушками.

Как сообщает The Sun, сразу по окончании турнира его организаторам прилетела пачка обвинений в сексизме. Еще бы – дамы, которые выступили лучше своих соперниц, получили в качестве призов вибраторы «Pure Fantasy» от Durex, а также восковые наборы и электронные отшелушиватели для ног.

Победительницы Asturias Squash Championship 2019 подали жалобу в испанскую федерацию сквоша, заявив, что подверглись половой дискриминации. А испанское радиошоу «Ganamos Con Ellas» описало призы как «шокирующе унизительные, вредные и немыслимые, но, к сожалению, существующие в реальности».

Три человека, участвовавшие в организации турнира, уже подали в отставку.

Сквош-клуб, где состоялись соревнования, отказался от проведения других ивентов, запланированных на 2019-й год.

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