Стритболл

В Петербурге появилась стритбольная площадка, оформленная с использованием цветов и образов города

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Cтритбольная площадка

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 26 минут

Теперь можно постучать мяч и духовно обогатиться одновременно.

В парке «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге появилась новая стритбольная площадка в необычном оформлении.

Дизайном проекта занимался современный художник Алексей Лука. «При оформлении площадки Лука использовал цвета и образы старого Петербурга – оттенки штукатурки, метлахскую плитку парадных, дворы-колодцы, гранитные набережные, паркет коммунальных квартир, кирпичные склады, – чтобы органично вписать ее в историческое окружение», – говорится на сайте проекта.

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  • Площадка соответствует требованиям международной федерации баскетбола и предназначена для игры в стритбол 3х3.
  • Работы Луки выставлялись в Москве, Санкт-Петербурге, Амстердаме, Лионе, Париже, Портленде, Роттердаме и Сан-Франциско.

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