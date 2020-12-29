Первый сумоист Кабардино-Балкарии Джамбулат Хатохов умер в 21 год. Спортсмен скончался из-за проблем с почками.

В 3,5 года Джамбулат весил 48 килограммов и попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой и сильный ребенок в этом возрасте. Он поднимал гири, носил обувь 32 размера и, по словам врачей, был абсолютно здоров.

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Как сообщают некоторые источники, в 17 лет Хатохов весил 230 килограммов. Мужчина занимался рестлингом и сумо.

О его смерти написал президент федерации сумо и мас-рестлинга Кабардино-Балкарии, тренер юниорской сборной России по мас-рестлингу Бетал Губжев: «Ушел из жизни рекордсмен Книги Рекордов Гинесса, первый Сумоист Кабардино-Балкарской Республики Джамбулат Хатохов. Соболезную родным и близким».