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Australia

Филлип-Айленд - 23/02/2018

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Чемпионат мира по супербайку
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Чемпионат мира по супербайку

Чемпионат мира по супербайку

Эксклюзивные прямые трансляции сезона нового чемпионата мира FIM по супербайку на канале Eurosport.

Следите за всеми этапами: разминкой, квалификационными сессиями и заездами чемпионата мира по супербайку.

Календарь:

24-26 февраля: Австралия

10-12 марта: Таиланд 

31 марта -2 апреля: Испания

28-30 апреля: Нидерланды

12–14 мая: Италия

26-28 мая: Великобритания

16-18 июня: Италия

7-9 июля: США

16-18 август: Германия

15-17 сентября: Португалия

29 сентября – 1 октября: Франция

20-22 октября : Испания

2-4 ноябрь: Катар

Предстоящие Гран-при

  • AustraliaФиллип-Айленд

    23/02 - 25/02

  • ThailandChang International Circuit

    23/03 - 25/03

  • SpainМоторленд Арагон

    13/04 - 15/04

  • NetherlandsАвтодром ван Ассен

    20/04 - 22/04

  • ItalyАвтодром Энцо и Дино Феррари

    11/05 - 13/05

  • Great BritainДонингтон Парк

    25/05 - 27/05

  • Czech RepublicБрно

    08/06 - 10/06

  • United StatesАвтодром Лагуна Сека

    22/06 - 24/06

  • ItalyМизано

    06/07 - 08/07

  • PortugalAutódromo Internacional do Algarve

    14/09 - 16/09

  • FranceCircuit de Nevers Magny-Cours

    28/09 - 30/09

  • ArgentinaEl Villicum

    12/10 - 14/10

  • QatarМеждународный автодром Лосаль

    25/10 - 27/10
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