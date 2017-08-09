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SuperbikeВ прямой трансляции!
Australia
Филлип-Айленд - 23/02/2018
Чемпионат мира по супербайку
Эксклюзивные прямые трансляции сезона нового чемпионата мира FIM по супербайку на канале Eurosport.
Следите за всеми этапами: разминкой, квалификационными сессиями и заездами чемпионата мира по супербайку.
Календарь:
24-26 февраля: Австралия
10-12 марта: Таиланд
31 марта -2 апреля: Испания
28-30 апреля: Нидерланды
12–14 мая: Италия
26-28 мая: Великобритания
16-18 июня: Италия
7-9 июля: США
16-18 август: Германия
15-17 сентября: Португалия
29 сентября – 1 октября: Франция
20-22 октября : Испания
2-4 ноябрь: Катар
Предстоящие Гран-при
AustraliaФиллип-Айленд23/02 - 25/02
ThailandChang International Circuit23/03 - 25/03
SpainМоторленд Арагон13/04 - 15/04
NetherlandsАвтодром ван Ассен20/04 - 22/04
ItalyАвтодром Энцо и Дино Феррари11/05 - 13/05
Great BritainДонингтон Парк25/05 - 27/05
Czech RepublicБрно08/06 - 10/06
United StatesАвтодром Лагуна Сека22/06 - 24/06
ItalyМизано06/07 - 08/07
PortugalAutódromo Internacional do Algarve14/09 - 16/09
FranceCircuit de Nevers Magny-Cours28/09 - 30/09
ArgentinaEl Villicum12/10 - 14/10
QatarМеждународный автодром Лосаль25/10 - 27/10