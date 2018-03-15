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Мировая лига серфинга запретила снимать спортсменок в бикини крупным планом

Мировая лига серфинга запретила снимать спортсменок в бикини крупным планом
Eurosport

30 мин. назад

Только шорты.

Мировая лига серфинга своеобразно отреагировала на движение #MeToo и постоянные скандалы в медиа с сексуальными домогательствами.

На недавней встрече руководства лиги тема сексуальных скандалов была ключевой. Ее результатом стали изменения правил: операторов и фотографов инструктировали соблюдать осторожность во время женских соревнований и избегать кадров, которые могут вызвать возмущение общественности.

Серфингистки, выступающие в бикини, будут сниматься более дальними и общими планами в сравнении со спортсменками в шортах, передает Stab Magazine.

  • Мировая лига серфинга не единственная организация, борющаяся с сексизмом. Ранее «Формула-1» забанила грид-герлз.

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