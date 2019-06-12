Лора Крэйн – 23-летняя серфингистка из Великобритании, которая ловит волну с 13 лет. Уже в 14 она выиграла юношеский чемпионат Англии, через четыре года повторила успех на взрослом уровне. Теперь она мечтает попасть на ОИ-2020.

Лора отлично проводит время: прыгает на волнах, занимается йогой, зависает в клубах и подрабатывает моделью. Позже она попала в реалити-шоу «Остров любви», где боролась за победу, но вылетела перед самым финалом.

Но в жизни Крэйн не все было гладко: с 16 до 18 лет она боролась с булимией. А в 2018-м она заразилась сепсисом [общее заражение организма болезнетворными микробами, попавшими в кровь]. «Страшное время для нее и ее семьи. Мы молимся, чтобы Лора справилась. Требуется время, чтобы контролировать температуру и избавить кровь от инфекции, но она распространяется очень быстро», – говорил представитель спортсменки.

Лора провела в больнице две недели и вышла здоровой. Сейчас она в полнейшем порядке – посмотри сам.

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