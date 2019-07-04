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В Питере вылилось 22 мм осадков за 20 минут – самое время для катания на серфе

В Питере вылилось 22 мм осадков за 20 минут – самое время для катания на серфе
Eurosport

2 ч. назад

Что еще делать в такую погоду?

3 июля на Санкт-Петербург налетел практически тропический шторм. За 20 минут на Питер вылилось почти 22 миллиметра осадков.

Некоторые, как этот парень, оригинально подошли к буйству стихии, покатавшись на доске по лужам на дорогах, которые больше напоминали реки.

А вот видео из регионов, более приспособленных для серфинга:

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