В Питере вылилось 22 мм осадков за 20 минут – самое время для катания на серфе
Что еще делать в такую погоду?
3 июля на Санкт-Петербург налетел практически тропический шторм. За 20 минут на Питер вылилось почти 22 миллиметра осадков.
Некоторые, как этот парень, оригинально подошли к буйству стихии, покатавшись на доске по лужам на дорогах, которые больше напоминали реки.
А вот видео из регионов, более приспособленных для серфинга:
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