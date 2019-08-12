26-летняя блондинка из австралийского Перта Фелисити Палматье – страстная поклонница серфинга. Девушка все свободное время проводит на доске, заливая на свой YouTube-канал множество увлекательных роликов.

Самый эмоциональный и интригующий она сняла восемь месяцев назад – тизер к фильму о катании на доске голышом.

Безусловно, ролик достоен внимания, как и инстаграм Фелисити. В нем тоже много прекрасного.

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