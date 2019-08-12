Eurosport
Серфингистка из Австралии сняла фильм про катание на доске голышом. Хотя она хороша и в купальниках
Как же здорово, когда телу ничего не мешает.
26-летняя блондинка из австралийского Перта Фелисити Палматье – страстная поклонница серфинга. Девушка все свободное время проводит на доске, заливая на свой YouTube-канал множество увлекательных роликов.
Самый эмоциональный и интригующий она сняла восемь месяцев назад – тизер к фильму о катании на доске голышом.
Безусловно, ролик достоен внимания, как и инстаграм Фелисити. В нем тоже много прекрасного.
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