Eurosport
Знойная серферша из Шри-Ланки покоряет морские глубины и сердца подписчиков в инстаграме
Девушке повезло с местом рождения.
Эрин Кроузе живет на Шри-Ланке и каждый день выкладывает в инстаграм потрясающие фото, на которых соединились красота природы и самой девушки.
Дама увлекается серфингом и часто бороздит просторы океана. Иногда Эрин погружается на глубину и изучает подводный мир.
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