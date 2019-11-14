Эрин Кроузе живет на Шри-Ланке и каждый день выкладывает в инстаграм потрясающие фото, на которых соединились красота природы и самой девушки.

Дама увлекается серфингом и часто бороздит просторы океана. Иногда Эрин погружается на глубину и изучает подводный мир.

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