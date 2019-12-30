Серфингистка, модель, профессиональная деревенщина. Именно так характеризует себя американская нимфа Бри Лин Клейнтоп. Спортом она занимается с раннего детства, а когда Бри было 13, ее приметили модельные агентства. С тех пор она успешно совмещает эти два непростых занятия.

У инстаграма Клейнтоп пока 440 тысяч подписчиков – пора догонять сестер Коффи.

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