Eurosport
У сестер Коффи серьезная конкурентка. Ее инстаграм – это прыжок в теплое летнее море
Серфинг – спорт для красивых леди. Бри Лин Клейнтоп подтверждает.
Серфингистка, модель, профессиональная деревенщина. Именно так характеризует себя американская нимфа Бри Лин Клейнтоп. Спортом она занимается с раннего детства, а когда Бри было 13, ее приметили модельные агентства. С тех пор она успешно совмещает эти два непростых занятия.
У инстаграма Клейнтоп пока 440 тысяч подписчиков – пора догонять сестер Коффи.
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