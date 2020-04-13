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Девушка чемпиона мира по серфингу – актриса. Она зажигает на карнавалах и любит яркие образы
Ни один карнавал в Бразилии не обходится без Изабеллы Сантони.
Бразильский серфер Кайо Ваз познакомился с Изабеллой Сантони, и его жизнь стала ярче.
Известность в родной Бразилии Изабелле принесла роль Карины Дуарте в мыльной опере Malhação, которая растянулась на 27 сезонов и не собирается заканчиваться. Еще Изабелла любит сиять на карнавалах и к каждому готовит суперкреативный костюм или косплей.
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