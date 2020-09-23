Австралийские серфингистки – сестры Холли-Дейзи и Элли-Жан Коффи – запустили нетипичный для спортсменок стартап.

The Sun сообщил, что девушки открыли веб-сайты в стиле OnlyFans и продают собственные фотографии с рейтингом только для взрослых. Подписка на сайт 25-летней Элли-Жан стоит чуть более 5,4 евро в месяц, проект открыт с 2019 года. В сентябре 2020-го примеру последовала ее 22-летняя сестра.

Серфинг
Девушка чемпиона мира по серфингу – актриса. Она зажигает на карнавалах и любит яркие образы
13/04/2020 В 13:06

Новенький сайт Холли-Дейзи – здесь. В частности, девушка предлагает купить фото с такими описаниями: «Мой любимый фотосет в белье. Моя грудь выглядит такой большой», «Мокрая футболка», «Моя грудь не помещается в блузку» и т. д.

  • Сестры в течение нескольких лет участвовали в отборочных стартах Всемирной лиги серфинга.

11 объемных фото австралийской серфингистки, которая вызовет у тебя волну чувств

Лучший спортивный телеграм

Серфинг
У сестер Коффи серьезная конкурентка. Ее инстаграм – это прыжок в теплое летнее море
30/12/2019 В 14:03
Серфинг
Знойная серферша из Шри-Ланки покоряет морские глубины и сердца подписчиков в инстаграме
14/11/2019 В 15:17