Австралийские серфингистки – сестры Холли-Дейзи и Элли-Жан Коффи – запустили нетипичный для спортсменок стартап.
The Sun сообщил, что девушки открыли веб-сайты в стиле OnlyFans и продают собственные фотографии с рейтингом только для взрослых. Подписка на сайт 25-летней Элли-Жан стоит чуть более 5,4 евро в месяц, проект открыт с 2019 года. В сентябре 2020-го примеру последовала ее 22-летняя сестра.
Новенький сайт Холли-Дейзи – здесь. В частности, девушка предлагает купить фото с такими описаниями: «Мой любимый фотосет в белье. Моя грудь выглядит такой большой», «Мокрая футболка», «Моя грудь не помещается в блузку» и т. д.
- Сестры в течение нескольких лет участвовали в отборочных стартах Всемирной лиги серфинга.