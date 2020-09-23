The Sun сообщил, что девушки открыли веб-сайты в стиле OnlyFans и продают собственные фотографии с рейтингом только для взрослых. Подписка на сайт 25-летней Элли-Жан стоит чуть более 5,4 евро в месяц, проект открыт с 2019 года. В сентябре 2020-го примеру последовала ее 22-летняя сестра.