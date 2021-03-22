22-летняя серфингистка Кэтрин Диас Эрнандес погибла в Сальвадоре от удара молнии. Спортсменка планировала выступить на Олимпийских играх в Токио.
Трагедия произошла на пляже Эль-Тунко, спортсменка в момент удара находилась в воде. Эрнандес – сестра президента Федерации серфинга Сальвадора Хосе Диаса. Девушка работала поваром по вечерам, а днем готовилась к турниру в Сальвадоре, который станет квалификационным на Олимпиаду-2020, сообщает ESPN.
- Серфинг включили в программу Олимпийских игр в 2016 году. На ОИ в Токио вид спорта будет представлен впервые.
- Кэтрин Диас Эрнандес представляла Сальвадор на Всемирных играх по серфингу ISA и чемпионате мира по серфингу среди юниоров ISA.
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