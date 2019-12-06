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Сборная России по плаванию установила мировой рекорд на ЧЕ в Глазго
Блестящий результат!
Сборная России завоевала золотые медали чемпионата Европы на короткой воде в смешанной эстафете 4х50 м комплексным плаванием. Соревнования проходят в шотландском Глазго.
Россияне в составе Марии Каменевой, Арины Сурковой, Климента Колесникова и Владимира Морозова показали результат 1 минута 36.22 секунды, что стало новым мировым рекордом. Предыдущий рекорд был установлен сборной США (1:36.40) 13 декабря 2018 года.
Второе место заняли голландцы (1:37.12), третье – датчане (1:38.02).
- В активе сборной России на текущем турнире восемь медалей – три золотые, три серебряные и две бронзовые, российская команда лидирует в общем зачете. Второе место занимают итальянцы (2-1-5), третье – голландцы (2-1-1).
- Чемпионат Европы в Глазго завершится 8 декабря.
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