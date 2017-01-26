Призы за лучшую альтернативу, лучшее живое исполнение, лучшее музыкальное видео, лучшее нью-метал исполнение в Германии, прогресс года, лучший альбом… Это лишь десятая часть заслуг легендарной группы, которую знают даже бабушки и дедушки. Люди, далекие от тяжелой музыки, услышав брутальное исполнение, всегда задают вопрос: «Rammstein что ли?» Их клипы взрывали сознание (такое точно можно показывать?). Благодаря их песням русские меломаны закупились учебниками немецкого.

Солист Rammstein брутален, жесток и экстремален. Его тексты будоражат, внешний вид шокирует, а залпы огня изо рта на концерте бросают в шок. Его лицо и тело намекают, что он работал где-то на стройке или в кузнице. На каждом выступлении трибуны скандируют имя «Тиль Линдеманн». Нереально представить, что приветствовать криками его могли вовсе не пьяные панки, металлисты и неформалы, а дети и обычные люди на спортивных аренах – немецкий фронтмен был пловцом.

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Брутальный мужик рос спокойным, тихим и добрым мальчуганом – настолько, что сочинял стихи вместе с отцом. Его добрая душа всегда пыталась помочь: родители вспоминали, что Тиль часто приносил домой раненых животных, лечил их, выхаживал и отпускал на волю. Но несмотря на все эти качества, Линдеманны-старшие отдали сына в спортивную школу сразу, как ему стукнуло 11. В Ростоке Тиль занимался разнообразными видами, но ближе к 15 годам выбор стал очевидным – плавание.

К 1978-му будущая икона метала зажигал в бассейне без огня и бензина, которые позже пригодились ему на концертах. Тиль был хорош и быстро забронировал место в юношеской команде ГДР, показав седьмой результат в заплыве вольным стилем на 400 метров. Линдеманн понравился тренерам: они включили его в заявку на юношеский чемпионат мира во Флоренции. Но именно там произошла история, которая расставила все на места: парень прослыл бунтарем, а не спортсменом.

Увидев Флоренцию, мальчишка понял, что настоящий мир не ограничивается унылыми пейзажами ГДР, а вокруг множество ярких и привлекательных вещей. Душа юного романтика требовала красоты, эмоций, вдохновения, а не хлористой воды, тугих плавок и резиновой шапочки, которая сдирает волосы с черепа.

Когда тренеры отвлеклись, Тиль прошмыгнул мимо конвоя и полной грудью вдохнул свободы. Мальчишка купил бутылочку шнапса и просто шатался по изящным улицам города, рассматривая красивых девушек, новые улыбки, мотоциклы и улицы. Все вокруг вдруг перестало быть серым, а жить можно было по своим правилам. С этими мыслями парень заскочил в местный секс-шоп, который поразил его сильнее всего.

15-летний Тиль тогда не знал, что во Флоренции решится его судьба. Выступление Линдеманна в Италии должно дать ответ тренерам, которые серьезно рассматривали парня в качестве ударной силы ГДР на Олимпиаде-1980. Но плыть уже не пришлось: проникнуть обратно в отель оказалось сложнее, чем покинуть его по пожарной лестнице. Тиля застукали в 5 утра, когда он возвращался в номер, и отстранили сначала от соревнований, а потом от команды. Немецкая дисциплина.

«Жалею ли я об упущенной возможности попасть на Олимпиаду? Я не хотел бежать, я только хотел взглянуть на город. Я был выброшен из команды, но я также не выполнил требуемых результатов. Если честно, у меня не слишком хорошо получалось. Думаю, даже если бы инцидента во Флоренции не было, меня все равно слили бы», – утешал себя Линдеманн.

После Флоренции у Тиля сильно заболело колено, которое мучает его до сих пор: певец перенес несколько операций, но окончательно не избавился от ноющей боли. Но карьеру немца завершила не травма (ходил слух, что Тиль забросил спорт из-за разрыва мышц живота, но это оказалось мифом, который развеял сам музыкант), а солнечная Флоренция и ее красота. По досрочному возвращению с соревнований его ждал допрос в службе безопасности ГДР.

«В тот момент я впервые задумался над тем, в какой все-таки несвободной стране со шпионской системой мы живем. После Флоренции у меня уже не было сомнений на этот счет. Я на все плюнул и стал панком», – гордится автор легендарных рок-хитов.

Во всех интервью Тиль либо не упоминает спортивную карьеру, либо отвечает на максимум два вопроса. Футбол, баскетбол и даже плавание больше его совсем не интересуют. В 1994-м Линдеманн стал частью Rammstein, и это заняло все его время и голову. Немецкая группа зажигает до сих пор и уже парится над новым альбомом, но Тилю мало.

Теперь его фамилия озаглавила новый проект музыканта: вместе с Петером Тэгтгреном из группы Pain мужики создали Lindemann . Детище Тиля взорвало первым же треком, а его жестко провокационные тексты и клипы доказывают, что марка держится. Это точно судьба: в нужное время Тиль убрал плавки в комод, повесил очки на гвоздь и не стал новым Майклом Фелпсом. Тогда бы у нас не было таких крутых сейшнов, Ich Will, Feuer Frei и Du Hast.

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