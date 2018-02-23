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В США новый скандал. Вслед за легкоатлетами о домогательствах рассказала чемпионка мира по плаванию

В США новый скандал. Вслед за легкоатлетами о домогательствах рассказала чемпионка мира по плаванию
Eurosport

16 мин. назад

Ужасы развращенной Америки.

Чемпионка мира 2009 года по плаванию Ариана Кукорс призналась, что на протяжении нескольких лет подвергалась сексуальному насилию со стороны тренера Шона Хатчинсона. Ее слова привели к отставке директора по вопросам безопасности Федерации плавания США Сьюзан Весснер и управляющего директора организации Пэта Хогана.

Телекомпания ABC провела расследование и выяснила, что сотни молодых спортсменов подвергались сексуальным домогательствам со стороны тренеров и спортивных функционеров. Федерация плавания США при этом не предприняла необходимых мер для защиты спортсменов, пишет Huffington Post.

  • В конце прошлого года суд США приговорил экс-врача женской сборной США по гимнастике Ларри Нассара к 60 годам тюремного заключения за хранение детской порнографии.
  • 24 января суд приговорил его к тюремному заключению на 175 лет за сексуальные домогательства к молодым спортсменкам, среди которых олимпийские чемпионки Симона Байлз, Эли Райсман, Маккайла Марони.

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