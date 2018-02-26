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Российский фридайвер проплыл рекордные 100 метров подо льдом Байкала
Он задержал дыхание больше, чем на минуту.
Фридайвер Дмитрий Соколов проплыл 100 метров подо льдом озера Байкал, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на руководителя проекта «Книга рекордов Иркутской области» Галину Ажееву.
Рекорд – прохождение дистанции 100 метров подо льдом Байкала с задержкой дыхания на 1 минуту 37 секунд зафиксирован в протоколе мной и сторонним наблюдателем. Он будет опубликован в ближайшем выпуске нашего издания», – сообщила Ажеева.
Президент Федерации подводной охоты и фридайвинга Иркутска Владимир Лебедев отметил, что достижение Соколова вдвойне увесисто из-за определенных условий: «Сложность прохождения дистанции заключается в том, что температура воды в озере минимальная – 0 градусов. При толщине льда полметра спортсмен движется в темноте. Для правильной ориентации он соединен подо льдом с направляющим тросом».
- Ранее Соколов совершил пробный нырок, преодолев расстояние 80 метров за 1 минуту 24 секунды.
- Байкал – самое глубокое озеро на планете (самая глубокая точка – 1642 метра).