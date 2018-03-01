Юлия Ефимова накануне нового года попала в полицию за мелкое правонарушение, но вышла под залог

30 декабря 2017 года полицейский департамент Редондо-Бич (штат Калифорния) задержал пятикратную чемпионку мира по плаванию Юлию Ефимову, после чего девушку отпустили под залог в пять тысяч долларов.

Ранее американские медиа сообщили о том, что Ефимова попала в ДТП в состоянии алкогольного опьянения, пишет «СЭ». «Эти слухи не соответствуют действительности. Проще говоря, это все неправда. Не было ни автомобильной аварии, ни тем более алкогольного опьянения. Не знаю, откуда все это взялось. В настоящее время Юля находится на сборах в США со своим тренером. У нее все в порядке», – заявила представитель спортсменки Ольга Елисеева.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Ефимова завоевала две серебряных медали на 100 и 200 метров брассом.

Ефимова – бронзовый призер Игр-2012 в Лондоне, четырехкратная чемпионка мира и трехкратная победительница чемпионата Европы.

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