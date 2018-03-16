From Official Website
В Обнинске во время соревнований умер 17-летний пловец
Ему стало плохо сразу после заплыва.
15 марта во время проведения соревнований во дворце спорта города Обнинска скончался 17-летний пловец.
«Юноша проплыл дистанцию 50 метров и вплавь возвращался назад. В этот момент находившиеся рядом тренеры, судьи и другие участники соревнований увидели, что пловцу стало плохо. Молодого человека незамедлительно вытащили из воды и перенесли в медицинский кабинет. Фельдшеры проводили пострадавшему реанимационные мероприятия. Однако спустя час была констатирована смерть юноши.
Для установления причины смерти спортсмена назначена судебно-медицинская экспертиза», говорится в сообщении на сайте СК по Калужской области.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
- За несколько дней до соревнований юноша, житель Обнинска, прошел медицинский осмотр в специализированном диспансере, где получил заключение, на основании которого был допущен к соревнованиям.
- Имя пловца пока не сообщается.