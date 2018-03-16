В Обнинске во время соревнований умер 17-летний пловец

15 марта во время проведения соревнований во дворце спорта города Обнинска скончался 17-летний пловец.

«Юноша проплыл дистанцию 50 метров и вплавь возвращался назад. В этот момент находившиеся рядом тренеры, судьи и другие участники соревнований увидели, что пловцу стало плохо. Молодого человека незамедлительно вытащили из воды и перенесли в медицинский кабинет. Фельдшеры проводили пострадавшему реанимационные мероприятия. Однако спустя час была констатирована смерть юноши.

Для установления причины смерти спортсмена назначена судебно-медицинская экспертиза», говорится в сообщении на сайте СК по Калужской области.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

За несколько дней до соревнований юноша, житель Обнинска, прошел медицинский осмотр в специализированном диспансере, где получил заключение, на основании которого был допущен к соревнованиям.

Имя пловца пока не сообщается.

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