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От этого фото у тебя участится пульс. Там Юлия Ефимова в очень ярком купальнике

От этого фото у тебя участится пульс. Там Ефимова в очень ярком купальнике
Eurosport

36 мин. назадОбновлено 35 мин. назад

Нежность и грация – все тут.

Пловчиха Юлия Ефимова выложила новую фотографию в инстаграм. Спортсменка сделала селфи, которое понравится всем без исключения.

«Говорят, у пловчих плохие фигуры. И что теперь делать? Как дальше жить?» – написала Юлия под постом.

  • Ефимова – трехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, пятикратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы.

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