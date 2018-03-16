От этого фото у тебя участится пульс. Там Юлия Ефимова в очень ярком купальнике

Пловчиха Юлия Ефимова выложила новую фотографию в инстаграм. Спортсменка сделала селфи, которое понравится всем без исключения.

«Говорят, у пловчих плохие фигуры. И что теперь делать? Как дальше жить?» – написала Юлия под постом.

Ефимова – трехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, пятикратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы.

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