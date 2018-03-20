Единственное фото Юлии Ефимовой, на котором кое-что все же шикарнее Ефимовой

Юлия Ефимова опубликовала потрясающее фото с шикарным видом на закат. Ты, возможно, заметишь его, если сможешь оторвать взгляд от пятикратной чемпионки мира.

«Именно такие моменты делают все это стоящим», – написала Юлия.

У Ефимовой 3 медали Олимпийских игр: бронза Лондона-2012 на 200 метров и 2 серебра Рио-2016 на дистанциях 200 и 100 метров.

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