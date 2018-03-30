Ефимова приехала в Анахайм, нашла там крылья и заговорила стихами. Как всегда шикарна

Пятикратной чемпионке мира Юлии Ефимовой необязательно переодеваться в купальник, чтобы делать божественные фотографии. Когда неизвестный фанат графити из Анахайма рисковал на стене крылья, он и мечтать не мог, что его творчество принесет такие плоды.

«Нас бьют, мы летаем от боли все выше. Смеемся и плачем, внизу оставляя свои неудачи», – процитировала Ефимова стихи Джахан Поллыевой.

Ефимова 5 раз побеждала на чемпионатах мира, трижды – на чемпионатах Европы.

Юлия – трехкратный призер Олимпийских игр. У нее бронза Лондона-2012 на дистанции 200 метров и 2 серебра Рио-2016 на 100 и 200 метров.

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