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Ефимова приехала в Анахайм, нашла там крылья и заговорила стихами. Как всегда шикарна

Ефимова приехала в Анахайм, нашла там крылья и заговорила стихами. Как всегда шикарна
Eurosport

1 час назад

Все птицы и ангелы лопнут от зависти.

Пятикратной чемпионке мира Юлии Ефимовой необязательно переодеваться в купальник, чтобы делать божественные фотографии. Когда неизвестный фанат графити из Анахайма рисковал на стене крылья, он и мечтать не мог, что его творчество принесет такие плоды.

«Нас бьют, мы летаем от боли все выше. Смеемся и плачем, внизу оставляя свои неудачи», – процитировала Ефимова стихи Джахан Поллыевой.

  • Ефимова 5 раз побеждала на чемпионатах мира, трижды – на чемпионатах Европы.
  • Юлия – трехкратный призер Олимпийских игр. У нее бронза Лондона-2012 на дистанции 200 метров и 2 серебра Рио-2016 на 100 и 200 метров.

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