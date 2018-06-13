Роскошное фото Юлии Ефимовой в купальнике, которое заставит тебя забыть о ЧМ-2018
В Каталонии прямо сейчас так же круто, как в России.
Пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова вернулась в столицу Каталонии и побывала на местах своей боевой славы.
«Любимый бассейн и любимая Барселона», – написала Ефимова в подписи к сочнейшему фото.
- Чемпионат мира-2013, прошедший в Барселоне, стал самым успешным в карьере Юлии и принес ей два золота, серебро и бронзу.
- На счету Ефимовой три медали Олимпийских игр: бронза Лондона-2012 (200 метров брассом) и два серебра Рио-2016 (100 и 200 метров брассом).
- 13-14 июня в Барселоне пройдет второй этап «Маре Нострум».
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(Фото: инстаграм Юлии Ефимовой)
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