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Ефимова сделала фотографию в поддержку сборной с российским флагом на ягодицах

Ефимова сделала фотографию в поддержку сборной с российским флагом на ягодицах
Eurosport

40 мин. назад

Как думаете, это этично?

Звезда водных видов спорта Юлия Ефимова опубликовала в сториз инстаграма фото в поддержку футбольной сборной России на ЧМ-2018.

Для флагов России Юлия выбрала стандартное место – щечки – и не самое стандартное – ягодицы.

  • Ефимова – пятикратная чемпионка мира по водным видам спорта, трехкратный призер Олимпийских игр (2 серебра, 1 бронза)
  • Россия в четвертьфинале ЧМ-2018 сражается с Хорватией.

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