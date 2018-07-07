Ефимова сделала фотографию в поддержку сборной с российским флагом на ягодицах
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Звезда водных видов спорта Юлия Ефимова опубликовала в сториз инстаграма фото в поддержку футбольной сборной России на ЧМ-2018.
Для флагов России Юлия выбрала стандартное место – щечки – и не самое стандартное – ягодицы.
- Ефимова – пятикратная чемпионка мира по водным видам спорта, трехкратный призер Олимпийских игр (2 серебра, 1 бронза)
- Россия в четвертьфинале ЧМ-2018 сражается с Хорватией.
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