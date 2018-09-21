Фото с декольте Юлии Ефимовой, которое глубже всех фильмов Тарковского разом

Юлия Ефимова отдыхает в Москве после победы на втором этапе Кубка мира по плаванию в Дохе.

Мегатитулованная пловчиха опубликовала в инстаграме фото с Крымской набережной на фоне Храма Христа Спасителя. Сам храм бросается в глаза не сразу.

15 сентября Юлия победила на дистанции 50 м брассом, в заплыве на 200 м комплексом она взяла серебро.

На чемпионате Европы по водным видам спорта-2018 Ефимова завоевала 4 золота и одну серебряную медаль.

Угадай, Юлия Ефимова или фитнес-модель

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