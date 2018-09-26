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Фото Юлии Ефимовой перед вылетом в Эйндховен, которое вызовет гигантское цунами

Фото Ефимовой перед вылетом в Эйндховен, которое вызовет гигантское цунами
Eurosport

2 ч. назад

Предельно горячо.

Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила обжигающее фото перед этапом Кубка мира в голландском Эйндховене.

«Немного потренировались, и снова в бой. 💪🏼 Off to Eindhoven ✈️», – написала Ефимова в инстаграме и приложила фото в купальнике.

  • Этап Кубка мира в Эйндховене пройдет с 28 по 30 сентября. На этапе в Дохе она взяла золото и серебро.
  • На чемпионате Европы по водным видам спорта-2018 Ефимова завоевала 4 золота и одну серебряную медаль.
  • Юлия – пятикратная чемпионка мира, обладательница бронзы Лондона-2012 и двух серебряных медалей Рио-2016.

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