Фото Юлии Ефимовой перед вылетом в Эйндховен, которое вызовет гигантское цунами

Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила обжигающее фото перед этапом Кубка мира в голландском Эйндховене.

«Немного потренировались, и снова в бой. 💪🏼 Off to Eindhoven ✈️», – написала Ефимова в инстаграме и приложила фото в купальнике.

Этап Кубка мира в Эйндховене пройдет с 28 по 30 сентября. На этапе в Дохе она взяла золото и серебро.

На чемпионате Европы по водным видам спорта-2018 Ефимова завоевала 4 золота и одну серебряную медаль.

Юлия – пятикратная чемпионка мира, обладательница бронзы Лондона-2012 и двух серебряных медалей Рио-2016.

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