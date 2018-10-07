Getty Images

Тренера по плаванию из Пензенской области обвинили в изнасиловании детей от 10 до 11 лет

Тренера по плаванию из Пензенской области обвинили в изнасиловании детей от 10 до 11 лет
Eurosport

51 мин. назад

Если это правда, то мужчина заслуживает самого сурового наказания.

В отношении 49-летнего тренера по плаванию в летнем лагере Пензенской области возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними.

Как сообщает «Интерфакс», в ночь на 14 августа мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, совершил действия сексуального характера в отношении девяти детей в возрасте от 10 до 11 лет.

  • Пострадавшие занимались в секции плавания одной из детских спортивных школ, где обвиняемый работал тренером-преподавателем.
  • Кроме того, следователи выяснили, что в 2017 году подозреваемый совершил еще одно насилие над 10-летним ребенком.

Финские волейболистки обвинили дагестанских студентов в домогательствах и попытке изнасилования

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Кучеров промолчал весь матч, а потом закрыл «Флориду» в серии буллитов

01:31
Популярные видео
«Коламбус» нарвался на очень злой «Монреаль». 3 пропущенных – еще цветочки
 428 просмотров21 ч
Свечников и ребята из «Каролины» показали Панарину и Бобровскому, кто теперь на Востоке хозяин
1 425 просмотровВчера в 14:25
А еще вам может понравиться