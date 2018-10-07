Тренера по плаванию из Пензенской области обвинили в изнасиловании детей от 10 до 11 лет

В отношении 49-летнего тренера по плаванию в летнем лагере Пензенской области возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними.

Как сообщает «Интерфакс», в ночь на 14 августа мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, совершил действия сексуального характера в отношении девяти детей в возрасте от 10 до 11 лет.

Пострадавшие занимались в секции плавания одной из детских спортивных школ, где обвиняемый работал тренером-преподавателем.

Кроме того, следователи выяснили, что в 2017 году подозреваемый совершил еще одно насилие над 10-летним ребенком.

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