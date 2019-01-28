Юлия Ефимова в розовом купальнике понежилась на пляже в Калифорнии
Спортсменка набирается сил перед новыми заплывами.
Российская пловчиха Юлия Ефимова порадовала подписчиков новой фотографией в купальнике.
Юлия опубликовала в инстаграме снимок, где она лениво потягивается на согретом солнцем калифорнийском песочке. «Пляжный день», – написала пловчиха под фото.
- Ефимова – 3-кратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, 5-кратная чемпионка мира, 7-кратная чемпионка Европы.
- Победа Ефимовой на дистанции 50 метров брассом в Риме в 2009 году стала первой для российского женского плавания на чемпионатах мира.
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